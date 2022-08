Cilento, mancata pulizia strade provinciali. Cirielli: "Pericolo incendi" L'appello: "Regione e Provincia intervengano immediatamente”

“È inconcepibile che luoghi così belli, come le meravigliose località della costa cilentana, da Agropoli a Sapri, debbano essere turisticamente mortificati dall’incapacità di una Regione e di una Provincia, entrambe a trazione Pd, di adoperarsi per pulire le strade provinciali. Interventi importantissimi, da effettuare con la massima celerità, lungo i bordi e le cunette, al fine di scongiurare il pericolo di incendi per la presenza di erba secca e di evitare incidenti automobilistici a causa della folta vegetazione che invade le carreggiate”. Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli.

“Ringrazio i consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia, Sonia Alfano e Luca Maranca, per aver più volte segnalato il problema, e Codacons Cilento e il suo presidente, Bartolomeo Lanzara, per aver denunciato pubblicamente questa inconcepibile e rischiosa inadempienza da parte di Regione, Provincia e Comunità Montana perchè è davvero vergognoso che la fama internazionale di un intero territorio, come quello a sud di Salerno – impreziosito ulteriormente da un Parco, quello Nazionale del Cilento, direttamente interessato dal problema – possa essere compromessa dall'incompetenza di certi amministratori. Giusta la scelta di Lanzara di rivolgersi al Prefetto di Salerno”, conclude Cirielli.