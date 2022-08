DonatoriNati: giornata di raccolta sangue a Oliveto Citra L’iniziativa solidale è stata fortemente sollecitata dal sindaco Carmine Pignata

L’ADVPS Onlus – DonatoriNati Polizia di Stato, Associazione di Donatori e Volontari della Sezione Provinciale di Salerno e l’Associazione Nazionale Giovanni Palatucci di Salerno, ancora in campo per una giornata di raccolta sangue organizzata, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera S.Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona, nel Comune di Oliveto Citra.

L’iniziativa, fortemente sollecitata dal sindaco dr. Carmine Pignata, ha dato ulteriore dimostrazione della grande attenzione e solidarietà alla grave carenza di sangue nei Centri Trasfusionali, segnalata dalla Direzione della predetta Azienda Ospedaliera.

La giornata di donazione è stata preceduta da un momento di raccoglimento con la deposizione di una mazzo di fiori ai piedi del busto “Giusto tra le Nazioni”, eretto in memoria del Venerabile Giovanni Palatucci, martire della Polizia di Stato, situato nella piazza a lui intitolata, alla presenza del Sindaco, del dr. Gianluca Perillo delegato in rappresentanza dal Questore e dei Presidenti delle Associazioni promotrici, dr. Antonio Pagano e Cav. Vincenzo Battipaglia.

Già a partire dalle ore 8.30, tanti donatori volontari hanno partecipato alla raccolta, offrendo il loro contributo all’Autoemoteca dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno.