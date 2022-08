Roscigno, i ragazzi del campo estivo a scuola dai... vigili del fuoco Giornata dimostrativa organizzata dal Comune in collaborazione con i caschi rossi

Su richiesta del comune di Roscigno, il personale Vigili del Fuoco in servizio al “presidio rurale di Roscigno”, ha effettuato una giornata dimostrativa e formativa ai ragazzi del campo estivo comunale. La giornata è stata articolata in varie fasi e ha permesso ai partecipanti di assistere a una dimostrazione degli automezzi e relative attrezzature di caricamento e ad un'altra relativa all'utilizzo delle attrezzature speciali degli automezzi dei vigili del fuoco. Inoltre i ragazzi hanno potuto conoscere le attrezzature impiegate durante il soccorso tecnico urgente ed i sistemi di spegnimento ad acqua degli automezzi. La giornata addestrativa è stata un'occasione importante per fare conoscere al territorio ed alla popolazione del posto l'attività di prevenzione e lotta attiva che il personale vigilfuoco attua quotidianamente nel territorio del Parco del Cilento.