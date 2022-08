Lieto fine al Ruggi: recuperato cucchiaino nello stomaco di un paziente Al lavoro il team di endoscopia digestiva: “Grande esempio di equipe multidisciplinare"

Lieto fine all'ospedale Ruggi di Salerno dove, ieri notte, un paziente è arrivato al pronto soccorso dichiarando di aver ingerito un cucchiaino. Secondo quanto raccontato ai sanitari il paziente, bevendo un bicchiere di acqua e zucchero, si sarebbe distratto e avrebbe ingoiato anche il cucchiaino utilizzato per girare.

L’intervento di rimozione/recupero del cucchiaino dallo stomaco non è stato semplice e ha visto all’opera Al lavoro per l’intervento di rimozione/recupero il team di endoscopia digestiva d’urgenza: Maurizio Romano, gastroenterologo con gli infermieri Avagliano e Menichini in collaborazione stretta con l’equipe chirurgica del Pronto Soccorso e con il contributo dell’ anestesista Marcello Piccolo ed il personale della sala operatoria.

“Un piccolo esempio di multi professionalità al servizio dell’utenza”, il commento del dottor Romano.