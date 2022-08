Guardia Agroforestale Italiana, il presidente D'Acunto: "Volano le iscrizioni" "Prima di essere operatori ambientali siamo cittadini, bisogna ascoltare le esigenze dei Comuni"

Volano le iscrizioni nella Guardia Agroforestale Italiana. Il giovane Ente del terzo settore a favore Ambientale, ittico, zoofilo e zootecnico che, in tempi record, sta registrando tantissime iscrizioni da parte di giovani e non, in quasi tutte le regioni italiane, con i suoi nuovi distaccamenti.

Un risultato inatteso dal Presidente dott. Antonio D'Acunto.

"Ancora una volta non solo la Campania risponde positivamente al suo operato. Ricordiamo negli anni le tante collaborazioni importanti che ha avuto con enti istituzionali e Ambientali e tanti gli accordi portati a termine", sottolinea D'Acunto.

Secondo il presidente: "Gli associati si rispecchiano con questo tipo di operato fatto nella maniera più trasparente che ci sia, per accontentare le esigenze del cittadino e della Natura, il tutto senza nessuno scopo di lucro. Hanno appoggiato i progetti della guardia agroforestale italiana già in molti Comuni Italiani ed altri stanno per definire gli accordi concordati con i vari responsabili di zona. È un'altra aria, un altro modo di vedere, prima di essere operatori ambientali siamo cittadini e per questo che bisogna ascoltare le esigenze dei Comuni e dei suoi abitanti, ai fini di migliorare lo status civile del paese o città che appoggia il nostro Ente Giovane e Pulito - conclude il Presidente D'Acunto - voleremo in alta quota come le aquile".