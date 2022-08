Sorpresa ad Acciaroli: tartarughine sbucano dalla sabbia da nido non segnalato Nuova schiusa in Cilento: si tratta della 24esima deposizione accertata in Campania

Con settembre dietro l'angolo, l'estate si avvia verso la sua conclusione ma le sorprese continuano ad arrivare dalle spiagge della Campania.

Le tracce di mamma tartaruga non erano state scoperte nel momento della deposizione, ma quelle dei suoi piccoli, in corsa verso il mare, si. Ancora un nido, in schiusa, è stato infatti segnalato ad Acciaroli. Si tratta della 24esima deposizione accertata sui litorali della regione. Ad accorgersene, nei giorni scorsi, è stato un volontario di Fondalicampania che ha, quindi, prontamente segnalato le tracce dei piccoli sulla spiaggia grande di Acciaroli. Ancora un nido che conferma la provincia di Salerno meta preferita delle caretta caretta.

"Per noi l'estate finisce quando l'ultima tartaruga arriva in acqua", hanno commentato i volontari che per mesi hanno pattugliato gli arenili in cerca di tracce, e poi vigilato sulle schiuse.

Un paio di giorni fa è iniziata la schiusa anche ai nidi di Camerota, presso il Lido Penelope e CastelVolturno, presso il Lido Beach Boyz a poche centinaia di metri di distanza dal palco del Jova Beach Party, dove i piccoli "Hanno atteso la fine del concerto er fare capolino dalla sabbia".