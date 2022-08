Cilento, è cominciato il controesodo: auto in coda sulla statale 18 Rallentamenti già all’uscita dello svincolo Agropoli Sud in direzione nord

È già cominciato dalle prime ore del mattino il controesodo dal Cilento in quest’ultima domenica di agosto. Numerosi i vacanzieri che si sono messi in viaggio per il rientro dopo aver trascorso le vacanze nelle varie località turistiche del Cilento.

Traffico intenso soprattutto sulla strada statale 18, il principale asse viario di collegamento. Auto in coda già dallo svincolo di Agropoli Sud in direzione nord. Nelle prossime ore, è atteso un ulteriore incremento del traffico veicolare.