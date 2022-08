Amalfi, vigile si tuffa in mare e salva turista ubriaco: il plauso della Cisl Fp La richiesta di un riconoscimento per l'agente: "Conferimento croce per meriti speciali"

Vigile eroe si tuffa in mare per salvare un turista ubriaco che stava per annegare. E' successo domenica sera ad Amalfi. Protagonista della vicenda Stefano Pinto, assistente della locale polizia municipale.

Era stata la compagna a chiedere aiuto, dopo aver visto che il suo fidanzato non riusciva a tenersi a galla. Allertata la polizia municipale, l’assistente Pinto non ci ha pensato due volte e si è tuffato in mare, raggiungendo in breve tempo l’uomo in difficoltà e portandolo in salvo.

Un salvataggio eseguito "con encomiabile professionalità, coraggio e altruismo", per la Cisl Fp.

"Esprimiamo grande orgoglio al coraggio e altruismo dimostrato dal Maresciallo della Polizia Municipale di Amalfi Stefano Pinto, e con esso vogliamo esaltare il lavoro reale di polizia di prossimità assicurato da parte di tutti gli agenti della Polizia Locale che ogni giorno, nel proprio lavoro, compiono atti quotidiani di alta professionalità.

Si tratta di un Lavoro difficile dove gli Agenti danno l’anima per salvaguardare la sicurezza dei cittadini, ed è grande orgoglio avere Stefano vederlo iscritto al nostro sindacato, il cui operato però andrebbe maggiormente riconosciuto tutti i giorni, non solo quando si distinguono in gesti eroici.

Il Maresciallo Pinto non ha esitato un attimo a gettarsi nelle acque dello specchio di mare compreso tra la Darsena e il molo Pennello, mettendo a repentaglio la propria vita, pur di salvare quella di una di un uomo che si era improvvisamente lanciato in mare dalla banchina nella serata di domenica 28 agosto 2022", il pauso del sindacato.

"Erano da poco passate le ore 22.00, quando dal molo Pennello una donna straniera, disperata, chiedeva aiuto ai passanti indicando che in mare c’era il suo fidanzato che non riusciva a tenersi a galla in evidente difficoltà, il quale aveva già iniziato ad annaspare sotto lo sguardo atterrito di diversi curiosi, quando giunto sul posto l’Agente di Polizia Municipale senza perdere tempo, si è spogliato della divisa e si è lanciato in mare per salvare un turista ubriaco che stava per annegare", raccontano.

Ed infine la richiesta di riconoscimento: "Per le circostanze dei fatti, che hanno avuto anche un forte risalto mediatico, nonché dello spirito di servizio e la capacità professionale dimostrata nel salvataggio della vita del turista, segnala alle competenti Superiori Autorità per il riconoscimento della croce per meriti speciali ex art.11 comma 6° del Regolamento Regionale 13 febbraio 2015 n.1, del vigerne Regolamento Comunale, e di onorificenza o benemerenze acquisibili per meriti personali per salvataggio eseguito con encomiabile professionalità, coraggio e altruismo da parte del Maresciallo della Polizia Locale di Amalfi Stefano Pinto", concludono dalla Cisl Fp.