Omicidio Angelo Vassallo, il sindaco Pisani: «Speriamo presto in un processo» Il Premio Vassallo sarà assegnato in serata al primo cittadino Josi Gerardo Della Ragione

«Speriamo che si arrivi presto ad un processo e ad una verità giudiziaria, che sarà sicuramente triste perché abbiamo perso una persona straordinaria del nostro territorio, che ci ha indicato una via, che oggi anche noi proviamo a seguire, coltivando la bellezza di questi luoghi». Interviene così Stefano Pisani, sindaco di Pollica, in occasione del dodicesimo anniversario della morte di Angelo Vassallo, il sindaco cilentano ammazzato con nove colpi di pistola la sera del 5 settembre 2010 mentre rincasava.

Intanto, a Pollica, stasera, sarà assegnato il Premio Angelo Vassallo al sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. Sostenibilità, legalità, lotta agli abusi edilizi e valorizzazione del territorio sono stati i cardini su cui ha incentrato da subito la sua azione amministrativa, con uno sguardo però sempre rivolto anche benessere e alla crescita sociale armoniosa della sua comunità in particolare per ciò che riguarda infanzia, scuola e famiglia.

Il riconoscimento sarà consegnato questa sera 5 settembre da Stefano Ciafani, (presidente di Legambiente) Angelina Vassallo, moglie di Angelo e Stefano Pisani (sindaco di Pollica) in occasione del XII anniversario dell’efferato assassinio di Angelo Vassallo,quando dalle ore 18.30 la sua comunità, i Sindaci d’Italia, le Autorità, Associazioni e semplici cittadini renderanno omaggio alla memoria e al sacrificio di Angelo Vassallo. La memoria di uomini straordinari come Angelo Vassallo – Sindaco di Pollica, però, ha bisogno di essere alimentata, non solo dal ricordo, ma anche e soprattutto dall’impegno di ciascuno di noi nel sostenere le idee e i valori che hanno animato la loro azione umana e politica, per questo motivo il Comune di Pollica in collaborazione con Legambiente hanno deciso, dopo due anni di interruzione a causa della pandemia, di far ripartire il premio Angelo Vassallo che viene riconosciuto ogni anno al primo cittadino che nella sua azione di governo si sia adoperato per la tutela ambientale e la trasparenza amministrativa, sperimentando pratiche innovative che possono essere di esempio per gli altri amministratori, e che si sia distinto per la capacità di fare comunità, coinvolgendo i cittadini

La giornata di ricordo per Angelo Vassallo inizierà con la Santa Messa presso la chiesa Maria SS dell’Annunziata a seguire le celebrazioni si sposteranno nell’adiacente Arena del Mare sul Porto Turistico di Acciaroli dove sarà deposta in mare una corona di alloro sulle note de “il Silenzio”.

Quest’anno il premio si arricchisce, inoltre, di un importante momento dal titolo Comunità in Transizione – La Ri-Evoluzione Energetica” i cui primi cittadini delle principali città italiane, racconteranno di come i Sindaci alla guida di comunità che stanno affrontando processi di rigenerazione, grandi sfide ed una transizione profonda, quella energetica che non può prescindere da altre rivoluzioni epocali come quella digitale e quella culturale, possono e devono fare la differenza. Intervengono Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli), Matteo Ricci (Sindaco di Pesaro), Antonio Decaro (Sindaco di Bari - Presidente di Anci), Giuseppe Sala (Sindaco di Milano), Matteo Lepore (Sindaco di Bologna), Dario Nardella (Sindaco di Firenze), Sonia Alfano (Sindaca di San Cipriano Picentino), Isabella Conti (Sindaca di San Lazzaro di Savena - vincitrice dell’ultima edizione del Premio Angelo Vassallo), Carlo Marino (Sindaco di Caserta, Presidente di ANCI Campania), Stefano Pisani (Sindaco di Pollica, Coordinatore dei Piccoli Comuni di ANCI Campania).