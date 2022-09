Anniversario Vassallo, il figlio Antonio: «Mio padre, un esempio straordinario» Nel corso della cerimonia commemorativa è stato anche premiato il sindaco di Bacoli

«Il dolore è immutato da quando papà non c’è più. Ci fa piacere che le indagini vanno avanti e degli ultimi sviluppi con le nove persone indagate, speriamo di poter conoscere finalmente la verità». Sono queste le parole che usa Antonio Vassallo per ricordare, nel giorno della commemorazione, suo padre Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ammazzato la sera del 5 settembre con nove colpi di pistola.

«Ci sono momenti in cui ci credo meno, e altri momenti in cui vorrei continuare a credere che lo Stato c’è, ch’è uno Stato onesto e che vuole conoscere la verità su mio padre» aggiunge il figlio del sindaco pescatore.

Nel pomeriggio, viene officiata da don Angelo una santa messa, a cui partecipano sindaci, autorità, associazioni e semplici cittadini. Poi, la deposizione in mare di una corona di alloro.

A seguire, va in scena il Premio Angelo Vassallo, assegnato al sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, uno dei sindaci più giovani d’Italia, che ha cominciato il suo cammino da amministratore proprio dodici anni fa, quando il sindaco pescatore è stato ammazzato

«Angelo Vassallo ha rappresentato un modello da seguire per la difesa dell’ambiente, per la difesa della legalità, per il contrasto alla criminalità. Noi su quel modello ci siamo spinti e abbiamo lavorato facendo in modo che Bacoli potesse ergersi a quello ch’è oggi, un modello virtuoso. Ecco perché ringrazio chi ha pensato a me e a Bacoli per questo premio che voglio condividere con tutta la squadra e con tutta la comunità bacolese» dice Della Regione.

All'Arena del Mare ci sono anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e di Caserta, Carlo Marino, mentre altri sindaci d'Italia sono collegati in video.