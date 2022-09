Addio alla regina Elisabetta, il cordoglio della Costiera Amalfitana Il sindaco Reale: siamo vicini ai turisti inglesi che stanno vivendo questo lutto

"Ci lascia l’ultima, grande regina. In questo momento la Costiera Amalfitana è a lutto e lo è anche per rispetto delle migliaia di turisti inglesi che in questi minuti, proprio dalla Costiera, negli alberghi dove alloggiano, stanno seguendo le notizie provenienti dalla Gran Bretagna". Così, in una nota, il sindaco di Minori Andrea Reale ha esternato il cordoglio della Divina per la morte di Elisabetta.

"La Costiera è riconoscente agli inglesi e all’intera cultura del mondo anglo-americano che da sempre hanno amato i nostri borghi, baie, calette, profumi, prodotti. Agli Inglesi, a tutti gli abitanti della Gran Bretagna va tutto l’affetto dei cittadini della Costiera Amalfitana. Al re Carlo auguriamo longevità", il messaggio di Reale.