Scuole chiuse per maltempo: scatta l'ordinanza in diversi comuni del Salernitano I provvedimenti dei sindaci: disposta la chiusura anche di parchi e cimiteri

Una nuova allerta meteo di livello arancione ha spinto i sindaci di diversi comuni della provincia di Salerno ad adottare dei provvedimenti, in via precauzionale, a tutela della sicurezza pubblica. In diverse città, domani 30 settembre, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse.

A seguito dell'avviso reso noto dalla protezione civile e come precedentemente successo, il nuovo peggioramento delle condizioni meteo ha fatto scattare la chiusura degli istituti di Sarno, dove il sindaco Canfora ha firmato un'ordinanza che dispone anche la chiusura del cimitero comunale ed il divieto di transitare nei parchi pubblici.

Stesso provvedimento anche a Roccapiemonte e Siano, dove oltre alla chiusura degli istituti scolastici e del cimitero, si è deciso di chiudere al traffico le strade provinciali 7 e 22 Siano-Bracigliano.

Scuole chiuse anche a Nocera Inferiore, Castel San Giorgio e Nocera Superiore.

A Nocera Superiore, inoltre, il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) resta attivo e l'attenzione resta alta. Il sindaco ha invitato tutti i cittadini "ad osservare le dovute precauzioni: evitare di sostare ai piani bassi delle abitazioni e negli scantinati; non transitare nei sottopassi".

"Ho visto alcuni video sui social riferiti alla sferzata di pioggia registrata poco dopo le 13 di oggi. Premesso che andrebbe sanzionato chi ha fatto i video mentre era alla guida, chiariamo un aspetto: le cosiddette "bombe d'acqua" sono un fenomeno atmosferico eccezionale concentrato in un breve arco temporale e dalla violenta intensità rispetto alla quale poco può opporre resistenza una corretta e periodica pulizia delle caditoie stradali come avviene, secondo programmazione, anche sul nostro territorio. Da marzo ad oggi, per la cronaca, sono state pulite circa 1000 caditoie stradali. I cambiamenti climatici, purtroppo, hanno mutato anche la forza, la durata e la stagionalità delle precipitazioni provocando, in alcune circostanze, allagamenti e criticità. Nel frattempo, oggi, con PEC, abbiamo reiterato al Consorzio di Bonifica una sollecitazione più e più volte espressa e trasmessa: pulire i canali, manutenerli e monitorarli durante tutto l'arco dell'anno.

Vi terremo aggiornati", le parole della fascia tricolore.

Rispetto alle scuole, non è escluso che nelle prossime ore altri sindaci possano adottare analoghi provvedimenti.

Resteranno, invece, regolarmente aperte le scuole di Cava de' Tirreni e Pagani.