Golfo di Policastro, al via i lavori sul ponte del fiume Bussento L'intervento consentirà una riapertura parziale dell'arteria stradale

Al via i lavori, da parte della Provincia di Salerno, per la riapertura della strada regionale 562 ex strada statale 18 nei pressi del fiume Bussento, tra Policastro Bussentino e Scario, chiusa nei giorni scorsi a causa di una frana che ha colpito una parte della carreggiata.

«Un lavoro enorme coordinato dal dirigente dottor Domenico Ranesi, su impulso del consigliere alla viabilità Carmelo Stanziola, nei giorni scorsi più volte presente sul luogo. – spiega il consigliere provinciale Pasquale Sorrentino – Il presidente della Provincia Michele Strianese ha seguito con fermezza tutta la vicenda e l’ente da lui presieduto ha dato ennesima prova di celerità e di efficacia, considerate le difficoltà dell’intervento. Come consigliere delegato al Turismo ho seguito quotidianamente la vicenda e plaudo a questo grande lavoro di squadra a vantaggio delle comunità del Golfo di Policastro».

Nei giorni scorsi, si è tenuto anche un tavolo operativo in Regione Campania con il consigliere regionale Luca Cascone. Successivamente, poi, anche un sopralluogo tra Regione, Provincia e tecnici comunali per trovare una soluzione.

I lavori consentiranno di riaprire la strada su una sola corsia in attesa del completo intervento di messa in sicurezza.