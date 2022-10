"Lasciati a piedi dal bus per l'università": l'appello degli studenti a Borrelli Polemiche sulla situazione trasporti all'Unisa: "Non vediamo tutelato il nostro diritto allo studio"

I trasporti da e verso l'Unisa finiscono nel mirino delle polemiche. E' stato ricondiviso dal profilo facebook del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli l'appello lanciato dagli studenti in merito alla situazione del trasporto in autobus degli universitari che frequentano l’ateneo di Fisciano.

“Signor Borrelli - si legge nel post - le scrivo in qualità di studente per denunciare la situazione trasporti all'università degli studi di Salerno. Ci sono alcune linee (82, 83, 84) sempre piene e che lasciano a piedi decine di studenti, non permettendo di raggiungere l'università o di ritornare a casa la sera tardi dopo una giornata di studio", segnalano i ragazzi.

"Non vediamo tutelato il nostro diritto allo studio e non ci va di ritornare a fare letteralmente a botte per entrare nel pullman come nel periodo pre Covid, nonostante il periodo di restrizioni ad oggi la situazione resta invariata", prosegue il messaggio.

Diversi i commenti di altri utenti che segnalano analoghe situazioni, chiedendo di aumentare le corse e trovare una soluzione.