Fabio Marra è il nuovo delegato del comitato "Terranostra" di Coldiretti Busillo: nell'ultimo anno incremento importante del numero di agriturismi in provincia di Salerno

Fabio Marra, titolare dell'agriturismo Spennagalli di Altavilla Silentina, è il nuovo delegato provinciale del Comitato Terranostra Salerno promosso da Coldiretti e Campagna Amica. Alla presenza del direttore provinciale Vincenzo Tropiano e del segretario regionale Terranostra Nicola De Ieso è stato costituito il Comitato Terranostra, punto di riferimento per le imprese agrituristiche, a cui l’associazione fornisce anche formazione, informazione, assistenza, consulenza e promozione. Il coordinamento provinciale sarà seguito da Chiara Marino di Coldiretti Salerno.

“Nell’ultimo anno l’incremento del numero di agriturismi in provincia di Salerno è stato importante - afferma il presidente di Coldiretti Salerno Vito Busillo - motivo per cui siamo ancora più decisi a sostenere e accompagnare le strutture virtuose che hanno deciso di adottare un disciplinare che le contraddistingue come aziende agrituristiche con prodotti agricoli, a km0 e stagionali. Oggi più che mai il reddito delle imprese agricole va perseguito non solo secondo le linee convenzionali, ma con nuovi strumenti e nuove idee. L’agriturismo è una realtà sempre più diffusa e apprezzata dal consumatore, che ricerca la qualità del cibo, la garanzia della tracciabilità e la salubrità dell’ambiente, in linea con il progetto di Campagna Amica”.

Soddisfatto per la nuova squadra il direttore di Coldiretti Salerno Enzo Tropiano: “Al nuovo delegato va l'augurio sentito dell'organizzazione, che saprà essere al fianco delle imprese e affrontare le nuove sfide che ci attendono. Terranostra avrà sempre più un ruolo chiave nell'espansione della multifunzionalità e delle opportunità per le aziende e per il territorio. In provincia di Salerno cresce il numero degli agriturismi ed è compito di Terranostra valorizzarne il percorso, raccontando le eccellenze e accogliendo al meglio chi visita i nostri territori e sceglie i nostri prodotti agroalimentari di eccellenza”.