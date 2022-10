Il Giro d'Italia torna in Costiera Amalfitana: "Evento importante per la Divina" La soddisfazione dei sindaci: "Grande occasione di promozione dello sport e bellezze del territorio"

Ci sono anche la costiera amalfitana e la penisola sorrentina tra i percorsi della 106ma edizione del Giro d'Italia che si snoderà, lungo tutto il Bel Paese, dal 6 al 28 maggio 2023.

Dopo dieci anni, la corsa rosa tornerà ad attraversare le città della Divina. Grande soddisfazione è stata espressa dai sindaci:

"Con il Giro d'Italia, il grande sport torna in costiera amalfitana. L'appuntamento più atteso dagli amanti del ciclismo, prevede per questa edizione anche un passaggio a Ravello, in programma l'11 maggio. Un evento importante per la nostra città che inaugura la stagione turistica e che rappresenta una vetrina, non solo nazionale, sulle bellezze e le attrattive offerte da questa terra. Non ci faremo trovare impreparati per questo evento, e siamo già al lavoro per assicurare tutta l'assistenza necessaria agli organizzatori e ai campioni e la migliore accoglienza agli ospiti. Di tutto questo ringraziamo la Città metropolitana di Napoli, con il sindaco Gaetano Manfredi ed il vice sindaco Giuseppe Cirillo, per l’impegno profuso”. Così il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier.

"Una bella soddisfazione che anche da amante del ciclismo accolgo con entusiasmo, oltre ad una grande occasione di promozione dello sport e delle bellezze paesaggistiche e culturali del nostro territorio. - dice il sindaco di Positano, Giuseppe Guida - Un grande grazie alla città metropolitana di Napoli, al sindaco Manfredi e il vicesindaco Giuseppe Cirillo per l'impegno profuso".

Si parte dall'Abruzzo, sulla pista ciclabile della Costa dei Trabocchi, per poi terminare a Roma ai Fori Imperiali.