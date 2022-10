Il Giro d'Italia arriva a Salerno: il 10 maggio 2023 sarà festa del ciclismo Salerno ospita la quinta tappa della corsa rosa: partenza da Atripalda e arrivo nel capoluogo.

L'anno prossimo, a Salerno, torna la competizione per eccellenza del ciclismo in Italia. Salerno ospiterà la tappa del 10 maggio del Giro d'Italia. Un'occasione per vedere dal vivo centinaia di atleti in una cornice suggestiva come quella del Comune Capoluogo. Il Giro d'Italia comincerà il 6 maggio, con prima tappa in Abruzzo, arrivando fino alla Cima Coppi in Svizzera, con altezza massima di 2.479 metri. La carovana dei migliori ciclisti al mondo giunge a Salerno durante la quinta tappa, con la Atripalda-Salerno, con 172km totali di percorso e un dislivello complessivo di 2.400 metri. Il giorno dopo, l'11 maggio, la provincia di Napoli ospiterà l'intero percorso della sesta tappa. Oltre il Capoluogo, si attraverserà anche Somma Vesuviana, Pompei, il valico di Chiunzi, Amalfi, Positano, Capo di Mondo, Sorrento, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Torre del Greco, Portici e traguardo a Napoli, per 156km totali e 2.800 metri di dislivello.

Il Giro d'Italia si chiuderà in una delle cornici più iconiche del nostro Paese: quella dei Fori Imperiali di Roma.

Grande soddisfazione espressa dal Sindaco Vincenzo Napoli, che scrive in un post: "Il Giro d'Italia a Salerno il prossimo 10 maggio 2023. Una grande gioia ed un immenso onore ospitare, dopo tanti anni, l'arrivo della Carovana Rosa. Vivremo una giornata meravigliosa ottenendo visibilità mondiale. Grazie agli organizzatori del Giro d'Italia ed alla Regione Campania che hanno permesso di inserire Salerno tra le tappe della competizione ciclistica più amata dagli italiani"

Il Giro arriva a 106 edizioni, confermandosi una delle manifestazioni sportive più antiche e seguite del panorama mondiale. L'anno scorso, la maglia rosa è andata per la prima volta ad un australiano, il 26enne Jai Hindley, seguito a ruota dall'eroe nazionale del Ecuador, Richard Carapaz (che vinse, invece, l'edizione del 2019).