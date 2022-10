Turismo, quasi 300 tour operator dall'Argentina: Salerno si apre al Sud America Il tourism director Juan Carlos Scartascini visita la città: "Grandi opportunità di crescita"

Il tourism director argentino Juan Carlos Scartascini, del tour operator STRADA Viajes y Turismo e tesoriere di una associazione di settore che conta con l'affiliazione di 292 operatori turistici, ha visitato Salerno e Provincia per inserirla nell'offerta di viaggi verso l'Italia. Le affinità tra Italia e Argentina sono molte, determinate in buona parte dall'emigrazione italiana di massa verso il Paese dell'America Latina. Una vicinanza di sangue che permette di sfruttare quello che è chiamato "Turismo di ritorno" o "Turismo delle origini", ovvero l'esperienza di vivere e conoscere i luoghi dei propri antenati. Nella mattinata di questo lunedì 31 ottobre, Scartascini ha fatto il punto sulla sua esperienza in una conferenza stampa organizzata presso la Stazione Marittima di Salerno.

Per Juan Carlos Scartascini, la visita a Salerno supera le aspettative iniziali

Scartascini, nato a Rosario (Santa Fe), è argentino di seconda generazione, ha origini comasche e conosce bene il potenziale di questo particolare tipo di turismo. Grazie alla collaborazione congiunta di Comunicare Italia (Gabriele Fernicola), dell'Agenzia Cilento Viaggi (Antonio Romano), del portale Connect2Italy (Alessandro Mancini) e dell'assessore al Turismo Alessandro Ferrara, il tourism director Scartascini è stato accolto a Salerno per conoscere la città e valutarne tutte le potenzialità. Il rosarino ha affermato che "il viaggio ha anche superato le mie aspettative iniziali" e che vorrebbe fare di Salerno "il punto strategico di stazionamento per i turisti e dirigerli, in seconda battuta, verso la Costiera Amalfitana e la Costiera Cilentana".

Juan Carlos Scartascini è rimasto particolarmente colpito dai Giardini della Minerva - per la storia e tradizione che rappresenta - e da Piazza della Libertà e Stazione Marittima, considerate delle opere di grandissimo impatto per i crocieristi. Proprio su questo tema, Scartascini vede delle possibilità concrete affinché Salerno si possa posizionare in quel particolare sotto-segmento del settore crocieristico che viene denominato dei grandi viaggi: nel cambio di stagione (inizio e fine estate, inizio e fine dell' inverno), le navi da crociera attraversano l'Atlantico per "tornare" in estate. Il navigato tour operator crede che Salerno potrebbe diventare "un punto di partenza o di arrivo di questi grandi viaggi crocieristici, che si compiono solitamente a novembre e marzo, per diventare il punto d'approdo finale o quello di partenza".

Juan Carlos Scartascini, rimasto piacevolmente sorpreso, assicura di "mettersi a disposizione per poter lavorare insieme, tanto con gli operatori turistici come con l'assessorato al Turismo, per portare Salerno all'attenzione degli argentini", rimarcando la possibilità di intavolare un discorso corale con i quasi trecento tour operator della propria associazione. Grande soddisfazione anche da parte di Alessandro Ferrara, che afferma che "è stato fatto tanto e i risultati si vedono, ma c'è ancora molto da migliorare, lavoriamo per quello". Anche Gabriele Fernicola sottolinea che si tratta dell'inizio di una collaborazione che si spera sempre più proficua, per far conoscere sia la città di Salerno che la Provincia. Proprio sulla pubblicizzazione, il focus è su Salerno città e Cilento che, rispetto alla Costiera Amalfitana, non sono ancora conosciute a livello globale.

A questo link il servizio andato in onda nel tg di Otto Channel