Piazzali invasi dai rifiuti: l'ira di Salerno Pulita contro i mercatali "Un atteggiamento non più tollerabile. Il rispetto per chi lavora, deve essere reciproco"

Riesplode la polemica tra Salerno Pulita e gli operatori mercatali. Gli addetti alla raccolta hanno nuovamente segnalato l'abbandono di ogni genere di rifiuti nei piazzali e aree mercatali: tra scarti alimentari, cassette di plastica e cartoni.

Solo pochi giorni fa, dalla municipalizzata avevano evidenziato lo stato in cui era stato lasciato lo spazio dedicato agli operatori mercatali avvertendo: "Se gli operatori mercatali, anche lunedì prossimo, dovessero lasciare i piazzali in queste condizioni, Salerno Pulita non effettuerà il servizio di raccolta dei rifiuti, lasciando l'area mercatale nello stato in cui viene ridotto da chi non ha alcun rispetto della cosa pubblica”.

La nuova denuncia

Ieri, l'ennesima segnalazione: "Nonostante i nostri appelli, alcuni operatori mercatali - ma non tutti - hanno continuato ad utilizzare i piazzali come luogo per il conferimento di ogni tipo di rifiuto. Si tratta di un atteggiamento non piu' tollerabile, considerato che, accogliendo le richieste di tutti gli operatori mercatali, nelle ultime settimane, in tutte le aree destinate al mercato, sono stati collocati nuovi contenitori per ogni tipo di rifiuto. Il rispetto per chi lavoro, sia ben chiaro, deve essere reciproco: i nostri operatori hanno il massimo rispetto per tutti gli operatori mercatali, non ci sembra che avvenga il contrario. Questi atteggiamenti sfociano nel sopruso, che equivale ad un comportamento fuori dalle regole".