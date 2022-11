Salerno, un corso di primo soccorso per fronteggiare le emergenze L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione di volontariato Misericordia

Un corso dedicato alle pratiche di primo soccorso per sapere come intervenire in caso di emergenza. È il progetto promosso dalla Confraternita di Misericordia di Salerno, associazione attiva nel mondo del volontariato, che promuove il 28esimo corso teorico-pratico di primo soccorso. L'iniziativa è aperta a tutti i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Il corso si articola in otto lezioni, ciascuna di due ore circa (dalle 18 alle 20 il lunedì e il venerdì), che si svolgeranno nel mese di novembre. A chi avrà superato l’esame di idoneità finale verrà consegnato un attestato di partecipazione.

Chi vorrà, successivamente, partecipare alle attività di volontariato svolte dall’associazione (emergenza sanitaria e soccorso ambulanze per 118, protezione civile e attività di servizio sociale) potrà essere iscritto nell’apposito albo nazionale dei soccorritori delle misericordie e ricevere il relativo attestato. Entrambi gli attestati sono validi ai fini dell’attribuzione dei crediti scolastici.

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell’associazione in via G. Costa 2 (adiacente Parco Pinocchio a Salerno) o inviare un messaggio utilizzando messenger sul sito “Misericordia Salerno”.