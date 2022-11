Controlli sulla differenziata a Salerno: ancora microdiscariche in via Irno Gli addetti: "Verranno elevate diverse sanzioni a carico di cittadini ed imprese"

I controlli sul corretto conferimento dei rifiuti vanno avanti a Salerno. Gli operatori della municipalizzata, questa mattina, hanno effettuato delle verifiche in diverse zone della città.

Sotto la lente d'ingrandimento, in particolare, il conferimento dei rifiuti nell'area del rione Irno. Una zona che era già stata oggetto di controlli circa due settimane fa.

I controlli

Più volte, come sottolineato da Salerno Pulita ed evidenziato anche dalle tante immagini poi ricondivise via social, gli addetti alla raccolta hanno scoperto, in zona, la nascita di vere e proprie microdiscariche, con buste piene di immondizia e ogni genere di rifiuto non differenziato.

Questa mattina aono stati controllati i diversi sacchetti, molti dei quali neri e vietati dall'ordinanza comunale. Anche in questo caso, sono state registrati diversi errori nel conferimento e, nelle prossime ore, "Verranno elevate diverse sanzioni a carico di cittadini ed imprese", scrivono da Salerno Pulita.