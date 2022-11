Luminarie di Salerno: il 2 dicembre parte "Luci d'Artista" L'annuncio del Comune: l'evento durerà fino alla fine del mese di gennaio 2023

Dopo settimane d'incertezza ed attesa, le luminarie di Salerno torneranno ad essere accese. L'annuncio è arrivato nel pomeriggio, con una nota diffusa da Palazzo di Città. "Saranno accese venerdì 2 dicembre le Luci d'Artista di Salerno. La spettacolare esposizione d'arte luminosa nei parchi, piazze e strade cittadine durerà fino alla fine del mese di gennaio 2023", si legge nella nota con la quale l'Ente ha rotto gli indugi, dando una risposta anche ai tanti operatori del settore turistico che avevano chiesto certezze in merito all'evento.

Luci d'Artista: in arrivo tante novità

"Numerose le novità di questa edizione con nuove installazioni e tanti eventi collaterali di cultura, spettacolo e shopping", ha ribadito il Comune di Salerno che, ancor di più in una fase di rincari, ha provato a contenere i costi. "Come fin dalla prima edizione le lampade saranno a led a basso consumo energetico - si legge nella nota -. Luci d'Artista Salerno, organizzata dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania, è una delle manifestazioni più popolari ed attese d'Italia. L'evento genera, oltre che un clima di festa ed allegria, importanti ricadute economiche ed occupazionali per il territorio".

Attesa per il programma dell'evento

Nei prossimi il Comune provvederà ad illustrare i contenuti, il programma e la logistica dell'evento. La speranza degli operatori turistici è che, dopo il boom registrato in estate e in occasione del ponte di Ognissanti, la città di Salerno possa continuare ad essere meta di visitatori provenienti da ogni parte d'Italia e d'Europa.

Esulta Federalberghi Salerno

Federalberghi Salerno, attraverso il presidente Antonio Ilardi, ha espresso la propria soddisfazione "per la decisione del Comune di Salerno di anticipare l’accensione delle Luci d’Artista al 2 dicembre e per la scelta di mantenerle accese fino a fine gennaio. E’ esattamente ciò che auspicavamo e avevamo richiesto per offrire prospettive di sviluppo alle strutture ricettive, commerciali e ristorative cittadine. Siamo orgogliosi - ha aggiunto Ilardi - di avere concorso in maniera decisiva ad invertire un iniziale approccio minimalista alla manifestazione e di avere dimostrato, dati alla mano, il contributo positivo che la kermesse offre all’attrattività turistica del comune capoluogo. Ringraziamo il Sindaco di Salerno e la giunta comunale per la sensibilità e la capacità di ascolto dimostrate in queste settimane".