Movida e telecamere al centro della nuova riunione in Prefettura a Salerno Alcol a minori: azioni mirate per contrastare il fenomeno. Più videosorveglianza in alcuni Comuni

Sicurezza al centro della nuova riunione che si è tenuta, questa mattina, presso la prefettura di Salerno. Tra i punti all'ordine del giorno la questione "movida notturna" ed alcune novità in merito alla videosorveglianza.

Nuove telecamere contro degrado e illegalità

Dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica arriva il “via libera” al finanziamento, con fondi del ministero dell’Interno, dei progetti di estensione della rete di videosorveglianza presentati da alcuni importanti centri della provincia.

I progetti, finanziati grazie ai fondi previsti dal Programma Operativo Complementare (Poc) "Legalità” 2014-2020, prevedono l'installazione di nuove telecamere e il potenziamento dei sistemi già attivi in aree urbane interessate da fenomeni di degrado e illegalità. I comuni coinvolti sono: Agropoli; Angri; Battipaglia; Cava de’ Tirreni; Eboli; Mercato San Severino; Nocera Inferiore; Nocera Superiore; Pagani; Pontecagnano Faiano; Scafati.

Alcol a minori: azioni mirate per contrastare il fenomeno

Attenzione anche alla “movida notturna”, che si svolge perlopiù nei fine settimana e nei prefestivi ove, in particolare nelle zone del lungomare e del centro storico del capoluogo, dove si è registrato un preoccupante aumento di consumo di alcolici anche da parte di minorenni.

Si è deciso di mettere in campo azioni mirate per affrontare in maniera congiunta il fenomeno, che deve essere necessariamente contrastato non solo con attività di prevenzione, attraverso opportune modalità informative e comunicative gestite dal comune di Salerno, ma anche sul fronte repressivo.

È stato, infatti, ribadito da parte di tutti il massimo impegno a presidiare il territorio con interventi finalizzati e congiunti, in considerazione dell’importanza di favorire il diritto ai giovani di “divertirsi in sicurezza”. Tali interventi verranno articolati dal tavolo tecnico dedicato in Questura e saranno interforze ed incentrati non solo nelle zone tipiche della movida ma in tutti i punti “nevralgici” del territorio.

Le parole del Prefetto Russo

Il Prefetto Russo, accogliendo con favore l’impegno e i contributi offerti da tutti i presenti ha sottolineato “l’importanza di dare un segnale forte ai giovani e alla città che le istituzioni sono inflessibili con fenomeni di abuso di alcol e droghe. Occorre far capire che la vita notturna va vissuta con responsabilità. La situazione sarà fronteggiata in modo dinamico, adattandola di volta in volta alle esigenze di sicurezza del territorio. Procederemo congiuntamente con tutte le forze di polizia ad individuare la strategia che consenta di garantire una sempre più

efficace gestione del problema”.

I presenti

Hanno preso parte all’incontro il Sindaco, Vincenzo Napoli - accompagnato dagli Assessori alla Sicurezza, Claudio Tringali e all’Urbanistica, Michele Brigante, dal Comandante della Polizia Municipale, Rosario Battipaglia - il Questore, Giancarlo Conticchio, i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, Filippo Melchiorre, e della Guardia di Finanza, Oriol De Luca.