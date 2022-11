Riapre la piscina riabilitativa all'ospedale Da Procida di Salerno La struttura era stata chiusa dopo la pandemia. D'Amato: è tempo di dare risposte ai pazienti

Dal lunedì sarà riattivato il servizio di idrofisiokinesiterapia, con piena fruibilità della piscina riabilitativa, ubicata all'interno del Presidio Giovanni Da Procida di Salerno, per i degenti in regime di ricovero ordinario e day hospital.

"Dopo la chiusura della struttura a causa della pandemia da covid19, in considerazione dell'attuale e gestibile situazione epidemiologica, i tempi sono maturi per una ripresa di tali attività sanitarie": così Vincenzo D'Amato, direttore generale dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, che sottolinea la necessità di ripristinare il servizio per soddisfare le numerose richieste provenienti dal territorio.

"La piscina del Da Procida sarà riaperta in piena sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. Sono stati infatti di recente conclusi da parte dell'Arpac, con esito favorevole, tutti i campionamenti previsti sia chimici che microbiologici, ed è stato programmato il servizio annuale di campionamento e analisi delle acque. È prevista inoltre, la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, con utilizzo di un robot pulitore, nonché la promozione di un corso di formazione di salvataggio mare-piscina", hanno fatto sapere dall'Azienda ospedaliera universitaria di Salerno.