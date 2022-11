Luci d'Artista al via a Salerno, l'appello Abbac: Fare ancora di più Il presidente Ingenito: "Programmare eventi, estendere l'evento fuori dai confini nazionali"

Mentre in città il montaggio delle nuove luminarie va avanti, gli operatori del settore si preparano all’arrivo dei - si spera - tanti turisti in città per la nuova edizione di Luci d'Artista. Tante già le prenotazioni in vista dell’Immacolata. Per i titolari delle attività, b&b, locali e ristoranti si tratta di una vera e propria boccata d’aria.Tante le novità attese per questa nuova edizione della kermesse luminosa.

A Pastena, nella zona orientale di Salerno, è comparsa una enorme stella dorata. In piazza Vittorio Veneto è stato montato l’Albero della Famiglia. Luci a led tra i rami degli alberi in via Roma, Alberelli innevati in corso Garibaldi, biscottini e dei pupazzi luminosi in piazza Sant’Agostino ed infine in via Nizza sono state installate delle fatine e nuove opere fiabesche. Si respira, insomma, già un po’ aria di Natale a Salerno.

Soddisfatti gli operatori del turismo: "Grande evento per la città"

Grande soddisfazione da parte di Federalberghi e Abbac che plaudono al prolungamento dell’evento. Per Agostino Ingenito, presidente Abbac: "Si tratta di un grande evento. Dopo la ripresa post pandemia stiamo cercando di risollevare il nostro settore, e la manifestazione Luci d'Artista prevista dal 2 dicembre al 31 di gennaio sicuramente offrirà un contributo rilevante all’economia turistica non solo della città di Salerno ma di tutta l’area metropolitana e Regionale".

L'appello all'amministrazione del presidente Abbac: "Più eventi e programmi"

Il presidente Ingenito ha poi voluto inviare un appello all'amministrazione: "E’ però necessario fare qualcosa di più rispetto a questo evento. Partendo da attività di rapporti con le città a livello internazionale, o una vera e propria borsa del turismo per eventi di questa rilevanza. Ma soprattutto, eventi culturali e programmi che possano consentire di accontentare e rispondere alle esigenze di diversi target di visitatori. E’ certo che, al di là delle diverse polemiche e problematiche che ci sono state, Luci d’Artista offre una grande opportunità e deve continuare ad esserci", la conclusione.