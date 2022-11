Degrado e abbandono al quartiere Carmine: Celano presenta interrogazione Il consigliere scrive al sindaco di Salerno: "I residenti denunciano una situazione insostenibile"

Non si fermano le polemiche sul degrado in città. In una nuova interrogazione inviata al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano accende i riflettori sul quartiere Carmine.

Nella missiva inviata al primo cittadino, Celano riporta le lamentele dei cittadini della zona, ed in particolare i residenti di via Trucillo, via Cavallo e delle arterie limitrofe, che segnalano "una situazione insostenibile in merito allo stato di abbandono con cui sono costretti ormai da mesi a convivere".

Le criticità

"Rifiuti di ogni genere abbandonati in strada a causa del controllo inesistente, assolutamente inefficiente il servizio di spazzamento delle strade, ed anche l’unico contenitore che consentiva ai residenti di depositare carte e deiezioni canine raccolte, antecedentemente localizzato in prossimità del ponte dell’autostrada, è stato inopinatamente rimosso, la qual cosa costringe i cittadini più educati a portare a casa i suddetti rifiuti ed invoglia i meno sensibili a comportarsi in maniera incivile", le criticità denunciate nel documento a firma del consigliere.

Non solo problematiche rispetto al degrado, ma tra le lamentele dei residenti ci sarebbero anche "seri problemi di sicurezza, con presenza di balordi e di persone la cui attività andrebbe monitorata".

Celano chiede interventi e chiarimenti

Il consigliere ha quindi chiesto "se e quando si intenda intervenire nella zona con una pulizia straordinaria e rendendo più efficiente il servizio ordinario, anche per evitare problemi di natura igienico sanitaria e per quale motivo è stato rimosso l’unico contenitore presente in zona che consentiva ai residenti di depositare rifiuti e deiezioni canine".

E sulla questione sicurezza, nell'interrogazione si chiede se "l’Amministrazione non intenda prevedere maggiore controllo e presenza in zona della PM o, eventualmente, sollecitare le Forze dell’ordine ad una maggiore attenzione".