A Salerno il primo memorial dedicato ad Anna Borsa L’iniziativa nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Salerno ricorda Anna Borsa. Il prossimo 25 novembre, al campo Primavera di Mariconda, si terrà il primo memorial dedicato alla ragazza dagli "occhi di cristallo". La giovane, di 30 anni, lo scorso 1 marzo, è stata uccisa a sangue freddo dal suo ex fidanzato mentre stava lavorando all’interno di un salone di parrucchiere, a Pontecagnano.

“Tu vivi sempre dentro di me”, il commento social del fratello Enzo Borsa.

L'annuncio

Anna morì per mano dell'uomo che diceva di amarla. L'appuntamento cade a due giorni dall’udienza preliminare del processo a carico di A.E., ex fidanzato della 30enne, che quella mattina le sparò e la uccise. L'uomo, poi, tentò di scappare, ma fu rintracciato alcune ore dopo e assicurato alla giustizia. Il 40enne è stato rinviato a giudizio per l’omicidio aggravato da atti persecutori nei confronti della ex, oltre che dalla premeditazione.

Il memorial

La scelta del 25 novembre non è causale. Il momento dedicato al ricordo della giovane è stato promosso proprio in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sarà l'occasione per condannare, ancora una volta, la violenza di genere e ricordare l'ennesima vittima di femminicidio.