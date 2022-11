Collegamento tangenziale e Aeroporto Salerno: concluso primo lotto lavori viari Eseguiti complessivamente 5.6 km di interventi, costati circa 2,5 milioni

Ultimato il primo lotto dei lavori per collegare la Tangenziale di Salerno e la SP 417 “Aversana” all'aeroporto Costa d'Amalfi. Questa mattina sono stati presentati gli interventi realizzati, costati oltre due milioni e 500mila euro. Sul posto il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese ed il presidente della commissione regionale Trasporti, Luca Cascone, per verificare la corrette esecuzione dei lavori.

L'intervento ha riguardato nello specifico le arterie che dalla rotatoria della frazione Picciola sull'Aversana conducono a via Olmo e successivamente allo scalo picentino. In particolare sono stati realizzati circa 2.8 km di allargamenti stradali (ampliamenti di carreggiata con espropri), 2.1 km di ripristino e consolidamento della viabilità esistente e 3 intersezioni a rotatoria.

Circa 6 km di interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza regolarmente realizzati.

Strianese: "Altra grande opera strategica per il futuro della provincia"

“I lavori sono ultimati - dichiara il Presidente Michele Strianese – e sono soddisfatto per aver portato a compimento, prima della scadenza del mio mandato, quest'altra grande opera strategica per il futuro economico, commerciale e turistico della nostra provincia e in particolare dell'aeroporto Costa d’Amalfi. È un’altra grande opera realizzata dalla Provincia di Salerno e finanziata dalla Regione Campania fondamentale per un migliore collegamento fra Litoranea, Aversana e la SS 18 e per l’accesso diretto allo scalo aeroportuale in via di espansione".

"L'obiettivo di questi lavori - ha precisato Strianese - è quello di fornire collegamenti adeguati all'aeroporto. Stiamo andando avanti sui progetti esecutivi degli altri due lotti, di cui uno da dieci milioni, che punteranno al miglioramento della sicurezza e della funzionalità dei collegamenti".

Cascone: "Aeroporto operativo nel 2024"

Consegnato il primo lotto, ne rimangono altri due. I cantieri dell'Aeroporto di Salerno vanno avanti. A breve via ad altri appalti per rendere efficienti i trasporti verso il Costa d'Amalfi che sarà operativo nel 2024. A fare il punto sui lavori in corso di allargamento della pista dell'aeroporto di Salerno il consigliere regionale Cascone. "Il cronoprogramma procede - ha spiegato - stiamo andando avanti anche sul tema delle infrastrutture di collegamento ed anche sul prolungamento della Metropolitana siamo nei tempi. Altrettanto fondamentale sarà l'affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo terminal, che sarà il fiore all'occhiello dello scalo. Il 2024 rappresenta l'obiettivo, confermato anche da Gesac, per far decollare l'aeroporto. Ad aprile del prossimo anno faremo un altro punto della situazione. In tutta la programmazione, in ogni caso, coinvolgeremo il territorio".