Ok alla selezione per assumere nuovi vigili urbani al Comune di Salerno 18 posti per la Polizia Locale, a tempo determinato e part-time: come presentare la domanda

In attesa del maxi-concorso atteso per il 2023, su cui il Governatore della Regione Vincenzo De Luca spinge con forza, è stata indetta una selezione pubblica per esame e finalizzata alla formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione, a tempo determinato e part-time al 50%, di agenti di Polizia Locale, da inquadrare nel profilo di "Istruttore di Vigilanza" con livello retributivo C1. La graduatoria di merito finale prevederà l'inclusione di 60 persone. Non viene specificato, per il momento, l'eventuale immissione in servizio. Si afferma che la graduatoria avrà validità per un periodo di due anni dalla sua pubblicazione.

I candidati che intendono partecipare al concorso dovranno presentare domanda collegandosi all'indirizzo https://www.gestioneconcorsipubblici.it/salerno, entro la data di scadenza del bando prevista entro le 23:59 del 5 dicembre 2022. QUI, il bando integrale del concorso.

I requisiti di ammissione al bando

I requisiti si attengono a quelli "classici" per i concorsi pubblici. Di seguito i requisiti principali:

a) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 45 alla data di scadenza del bando;

b) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da scuole statali o equiparate.

c) conoscenza di base della lingua inglese;

d) conoscenza dei più diffusi programmi informatici per l'automazione d'ufficio

e) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea

f) titolarità di patente di guida categoria B in corso di validità;

g) godimento dei diritti civili e politici;

h) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza secondo le vigenti disposizioni di legge;

i) non avere riportato condanne penali o non aver procedimenti penali in corso

m) idoneità psico-fisica incondizionata al servizio di Polizia Locale e, specificamente, al servizio operativo esterno articolato su tutte le fasce orarie.

La domanda di ammissione al bando e gli argomenti

La data, il luogo e l'ora dello svolgimento della prova selettiva saranno comunicate ai candidati esclusivamente tramite pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio online del Comune di Salerno. Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati dovranno allegare, in forma digitale, fotocopia non autenticata di un documento di identità personale, nonché la fotocopia non autenticata della patente di guida in corso di validità (fronte/retro). la dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle forme e secondo le modalità previste dalle norme in materia, attestante il possesso e la specificazione dei titoli di preferenza e precedenza indicati nella domanda

Dovrà essere allegata anche la ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di partecipazione alla selezione di 10,33 euro attraverso procedura online accedendo al portale del Comune di Salerno utilizzando il link: https://servizi.comune.salerno.it/web/pagamenti/vari e seguendo il percorso: pagamenti vari -> varie. Infine, occorre indicare come causale del versamento “Selezione vigili urbani a tempo determinato e part-time 50%.

Per gli argomenti, i candidati si trovano di fronte a 7 tematiche differenti:

1. Nozioni sull'Ordinamento degli Enti Locali;

2. Ordinamento e funzioni della Polizia Locale;

3. Codice della Strada e Regolamento di esecuzione;

4. Elementi di diritto penale e procedura penale con riferimento ai delitti contro la P.A.;

5. Disciplina del Commercio e dei Pubblici esercizi;

6. Legislazione e procedure in materia di polizia amministrativa;

7. Conoscenza della lingua inglese

8. Conoscenza dei più diffusi programmi informatici per l'automazione d'ufficio.