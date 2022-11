Il maltempo delle ultime ore ha allagato la sede dei vigili urbani Dura protesta dei sindacati: "Il Comune di Salerno intervenga"

"Le ingenti piogge di questa notte, che hanno messo in ginocchio diversi territori della provincia di Salerno, hanno manifestato le loro conseguenze anche presso il comando della Polizia Municipale di via dei Carrari. Gli spogliatoi donne e i bagni sono andati allagati e quindi resi impraticabili all'utilizzo". Lo rende noto Antonio Capezzuto, segretario della Fp Cgil di Salerno.

L'area colpita, precedentemente adibita a cella, è stata destinata negli ultimi anni a spogliatoio per le donne, dopo alcuni lavori portati avanti con economie tutte interne al comando.

"Non è solo colpa della pioggia"

Per il segretario sindacale "di sicuro non possiamo addebitare alle piogge di oggi le responsabilità sulla vetustità della sede del comando della polizia municipale, ma di sicuro continuiamo a ribadire che è necessaria l'individuazione di una nuova e dignitosa sede. Se qualcuno spera che con il tempo la discussione venga meno nel dibattito cittadino, ribadiamo la nostra forte volontà a tenere alta l'attenzione fin quando non ci saranno risposte, a partire da un confronto con il sindaco che ad oggi ancora non ha riscontrato la nostra richiesta", l'atto d'accusa di Antonio Capezzuto.