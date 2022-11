Palo della luce abbattuto, caccia ad un tir "pirata" Salerno, l'incidente avvenuto in via Ligea: accertamenti della polizia municipale

Questa mattina in via Ligea, a Salerno, gli agenti della Polizia municipale, insieme ai tecnici del Comune, hanno effettuato un sopralluogo per un palo della luce caduto. L'intervento è scattato dopo alcune segnalazioni.

Dai primi riievi è emerso che non è stata colpa della corrosione dei materiali: l'ipotesi più probabile è che l'autista di un mezzo pesante, durante una manovra, possa aver colpito il palo che poi si è staccato, cadendo sul manto stradale.

I caschi bianchi sono al lavoro per risalire al responsabile.