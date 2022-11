A Salerno chiudono parchi e giardini per maltempo, in diversi comuni le scuole I provvedimenti dei sindaci dopo il nuovo avviso di allerta meteo di livello arancione

Il maltempo continua a far paura ed i sindaci di diversi Comuni della provincia di Salerno corrono ai ripari. Chiudono scuole, parchi e cimiteri.

I provvedimenti scattano a seguito del nuovo avviso di allerta meteo da parte della protezione civile Regionale che indica, per la giornata di domani, un'allerta di livello arancione valido sull’intero territorio regionale per piogge e temporali anche di forte intensità.

A Salerno chiusi parchi, giardini pubblici, aree cimiteriali e impianti sportivi

Il sindaco Vincenzo Napoli, in via precauzionale ed a tutela della cittadinanza, per la giornata del 19 novembre dalle ore 6 e fino alle ore 6 del giorno successivo, 20 novembre, salvo ulteriori valutazioni, ha firmato una nuova ordinanza con cui dispone la chiusura dei parchi e giardini pubblici su tutto il territorio cittadino, delle aree cimiteriali nonché degli impianti sportivi.

L'accesso alle aree, nei periodi durante i quali non sono in corso eventi avversi, è consentito al solo personale tecnico per assicurare le verifiche sulle alberature presenti.

Nel provvedimento si invita la popolazione tutta ad "attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e forti raffiche di vento".

Anche a Mercato San Saverino, il sindaco ha disposto la chiusura del cimitero, degli impianti

sportivi, della villa comunale, dei parchi e giardini pubblici e delle aree giochi presenti sul territorio comunale.

Scuole chiuse in diversi comuni della provincia di Salerno

Mentre procedono le attività di pulizia delle strade cittadine e gli interventi di pulizia e ripristino della funzionalità del reticolato di acque bianche del centro abitato a Sapri, il COC, dopo l'ultimo avviso della protezione civile, ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado, di chiudere il cimitero comunale, di sospendere le attività non istituzionali presso le strutture comunali nonché il divieto di sosta nelle zone soggette ad allagamento ed in prossimità dei canali e nelle immediate vicinanze delle aree del lungomare. "Si raccomanda prudenza in concomitanza degli eventi atmosferici", l'appello.

Analogo il provvedimento scattato a Sarno dove il sindaco Giuseppe Canfora, ha firmato l'ordinanza con la quale dispone per domani, sabato 19 novembre 2022, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Sempre per l'allerta meteo il cimitero comunale resterà chiuso dalle ore 6.00 di domani, sabato 19 novembre, alle ore 6.00 di domenica 20 novembre.