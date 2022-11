Associazione Salernitani Doc: raccolta solidale e nuove cariche sociali Iniziativa in favore delle famiglie più bisognose: avviati i contatti con la Caritas

L'Associazione "Salernitani Doc" è diventato un piccolo, grande punto di riferimento per la comunità locale, per via di una delle iniziative più seguite e amate in città: Salernitani doc e di adozione. Una giornata in cui si riconoscono dei meriti particolari ai salernitani nativi o d'adozione, che si siano contraddistinti per il loro impegno sul territorio o a favore della comunità. L'ultima edizione, svoltasi in un gremito Salone dei Marmi a Palazzo di Città, ha confermato l'appeal dell'evento e la rilevanza dell'associazione.

La raccolta solidale dell'Associazione Salernitani Doc

Oltre a questa manifestazione, l'associazione ha confermato una iniziativa di carattere solidale. Stando a una recente nota stampa, "sono stati avviati i contatti con la sede locale della Caritas per pianificare una serie di azioni mirate verso quelle famiglie più bisognose. Sono state individuate già due date per compiere una raccolta alimentare e ricevere donazioni di generi alimentari non deperibili (Sale, aceto, zucchero, pasta, riso, cibo in scatola e legumi secchi). La raccolta è prevista per i giorni di sabato 3 dicembre e di sabato 10 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso i locali della sede dell’associazione “Salernitani doc” in via Bottigieri,17 – Terzo Piano, a Salerno."

L'associazione estende l'invito a tutti i salernitani, senza essere indifferenti a questo appello e ad aprire il proprio cuore "ad una concreta azione di carità".

Associazione Salernitani Doc: nel rinnovo delle cariche, confermato Staglioli presidente

ha rinnovato le cariche sociali. Il Direttivo dell’Associazione Salernitani DOC ha confermato alla guida della stessa il fondatore e storico presidente Massimo Staglioli. A lui si affiancano i due vicepresidenti, Roberto Casella e Stefania Di Pace. Completano le principali cariche sociali dell'associazione il segretario Mario Pacifico e il responsabile dell'area comunicazione Giuseppe Manzo. L'organo direttivo dell'associazione viene completato da altri unidici componenti (5 uomini e 6 donne).