Incidenti stradali Salerno: nel 2021 morte 50 persone e 3455 ferite Il report diffuso da Aci in occasione della Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della strada

Sono dati estremamente allarmanti quelli legati al numero di incidenti in provincia di Salerno. Numeri che sono stati ricordati dall’Automobile Club Salerno nel giorno in cui ricorre la Giornata Mondiale in ricordo delle vittime della strada.

Nel 2021 morte 50 persone nel Salernitano

"Nel 2021 - ricorda il direttore Aci Salerno Giovanni Caturano - solo in provincia di Salerno si sono verificati 2.327 incidenti stradali che hanno causato la morte di 50 persone e il ferimento di 3.455 persone con notevoli incrementi rispetto all’anno precedente. Sulle strade italiane, si sono registrati 151.875 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 2.875 decessi e 204.728 feriti. Ogni giorno, in media, 416 incidenti, 8 morti e 561 feriti".

L’Automobile Club Salerno intende sensibilizzare tutti a rispettare sempre le regole dettate dal Codice della strada e a usare la massima prudenza, qualunque veicolo si utilizzi per muoversi: a quattro o a due ruote. E’ assolutamente necessario prestare particolare attenzione quando si è alla guida dei cosiddetti mezzi per la "mobilità dolce": il monopattino o la bicicletta. Mai dimenticare, poi, che in caso di incidente è il pedone ad avere la peggio.

Dopo il Covid torna a crescere il dato di incidenti

Le statistiche sugli incidenti stradali, elaborate da ACI e Istat, mostrano una situazione di graduale ritorno alla normalità in seguito all’allentamento delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19. "E’ bene avere sempre in mente che non esiste una velocità sicura: 'Tuo il rischio, tua la responsabilità'", ha evidenziato il presidente di Aci Salerno, Vincenzo De Masi che ha rivolto a tutti i salernitani un accalorato appello: "Guidate con prudenza - sempre e dovunque -ne va della vostra e dell’altrui incolumità!".