Manutenzione e potature degli alberi a Salerno: i prossimi interventi Il sindaco: "In questa prima fase si sta procedendo nelle zone con particolari criticità"

Manutenzione e potature degli alberi di Salerno, il sindaco Vincenzo Napoli rende noto il programma dei prossimi interventi. Gli operai dell’UOC Verde Pubblico del Comune, con il supporto di operai di ditte esterne, stanno eseguendo da alcune settimane un importante programma di manutenzione del patrimonio arboreo cittadino.

Il sindaco Napoli: "Precedenza alle zone con particolari criticità"

"Sono in fase di esecuzione gli abbattimenti di alberature censite come pericolose dopo la relativa perizia agronomica, le potature stagionali e la rimozione alberature secche - ha scritto via social il primo cittadino - In questa prima fase si sta procedendo nelle zone dove erano state rilevate particolari criticità. Successivamente si andrà a regime a tutela dell’importante patrimonio ecologico ed ornamentale del nostro territorio ed a garanzia della sicurezza dei concittadini anche a fronte di eventi meteorologici sempre più potenzialmente pericolosi".

La fascia tricolore ha poi fatto sapere che aggiornerò periodicamente sui vari interventi in corso di realizzazione e attività svolte.

Il programma

Nel dettaglio, saranno potati 4 ligustri in piazza XXIV Maggio, 47 ligustri in via Francesco Paolo Volpe, 142 ligustri in via Nizza, 6 ligustri in piazza Casalbore - largo Michele Conforti, 5 ficus in piazza Casalbore - largo Michele Conforti, 6 magnolie in piazza Casalbore - Largo Michele Conforti e verrà effettuata la spalcatura e rimonda di 5 pini in piazza Casalbore.