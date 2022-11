Verso la fine dei lavori lungo la tangenziale di Salerno allo svincolo ospedale Per l’avanzamento delle attività previste limitazioni al transito sulla carreggiata sud

Buone notizie per gli automobilisti di Salerno. Sono in dirittura d'arrivo i lavori lungo la Tangenziale di Salerno allo svincolo dell'ospedale.

L'intervento di manutenzione programmata, quasi concluso, ha riguardato il rafforzamento del viadotto situato allo svincolo di via San Leonardo.

In programma la chiusura della rampa

"Allo stato attuale, è in fase di completamento l’attività di installazione dei nuovi giunti di dilatazione; per permetterne l’avanzamento, a partire da domani, mercoledì 23 e fino a sabato 26 novembre si rende necessaria – sulla carreggiata in direzione di Salerno – la chiusura della rampa dello svincolo Ospedale (al km 62,100) in uscita sulla Tangenziale. Contestualmente lungo l’asse principale della Tangenziale sarà attivo il restringimento della carreggiata sud tra il km 62,400 ed il km 62,100", fanno sapere dall'Anas.

Il completamento dell’intero intervento è previsto entro i primi dieci giorni di dicembre.