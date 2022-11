Guasto alla condotta idrica, tutta l'area di Via Cappelle senz'acqua Previsto lunedì un intervento di riparazione di Salerno Sistemi

Guasto sulla rete idrica, con interventi di manutenzione straordinaria e sostituzione degli organi di regolazione tra via Sant'Elia, via Cappelle fino all'angolo di via Sant'Agnese a Salerno. Lunedì 28 novembre è programmato il lavoro da parte dei tecnici, con disagi nell'erogazione idrica tra le 9 e le 16.

Queste le strade della città interessati dai lavori di sistemazione della rete:

– Via Sant’ Elia

– Via Compra

– Via Cappelle Superiori

– Via Cappelle Inferiori

– Via Fuardo

– Viale Sant’ Agnese

– Viale San Bernardino

– Via Partecipazione

– Via dei Greci

– Salita San Giovanni

– Traversa dei Greci

– Via Casa Bisogno