Mele solidali contro la violenza di genere: il ricavato donato in beneficenza L'iniziativa della Copagri di Salerno, con lo stand allestito in Via Velia

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la Copagri Campania ha allestito in via Velia uno stand dove saranno vendute, dalle 9 alle 13, mele annurca, donate dalle aziende aderenti alla Confederazione Produttori Agricoli di Salerno e provincia.

"Il ricavato della vendita delle mele - spiega la presidente provinciale di Copagri Salerno, Angela Pisacane - verrà devoluto al Centro Antiviolenza Febe di Salerno, fondato dall’Aps Accademia Internazionale La Crisalide. La Copagri è un’organizzazione professionale agricola a vocazione generale che conta oltre 650mila associati ed è presente su tutto il territorio nazionale, con una sede nazionale, 20 sedi regionali, 77 sedi provinciali, 261 sedi comunali.

"Crediamo nell’associazionismo quale strumento di valorizzazione e rappresentanza delle diverse componenti della società ed è per questo che il nostro obiettivo primario è tutelare gli interessi economici, professionali e sociali di tutte le aziende agricole, dei lavoratori autonomi e dei produttori agricoli singoli e associati aderenti alla Copagri, molte delle quali sono donne - spiega Pisacane -. E in questa giornata speciale abbiamo deciso di scendere in campo e da imprenditrici, lavoratrici, mogli, mamme, sorelle e amiche, sostenere chi ogni giorno lavora per aiutare donne vittime di violenza e le supporta nel percorso di affermazione della loro libertà - conclude la presidente di Copagri Salerno - Ecco perché abbiamo deciso di scendere in piazza, con le nostre mele annurca. Le venderemo e doneremo tutto il ricavato al centro antiviolenza Febe di Salerno. Invitiamo i cittadini a sostenere la nostra iniziativa e a venirci a trovare al nostro stand".