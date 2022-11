Gli incivili della differenziata del centro di Salerno: raffica di violazioni I controlli all'alba di Salerno Pulita, che annuncia più controlli nei condomini privati

Sono soprattutto i condomini privati, questa mattina, ad avere conferito i rifiuti in maniera errata, segnati con il bollino giallo che contrassegna materiale non conforme. Provvedimento reso noto da Salerno Pulita, con un report fotografico che testimonia l'attività di verifica messa a segno dal personale della società.

"Lungo le strade del centro abbiamo riscontrato numerose irregolarità nel conferimento della frazione non differenziabile dove, vi ricordiamo, non possono essere conferiti rifiuti umidi, carta, cartone, plastica e multimateriale - il messaggio di Salerno Pulita -. La sera del giovedì non puo' essere considerata quella del "liberi tutti" di gettare ogni tipo di rifiuto. E' per questa ragione che, dalla prossima settimana, i nostri controlli saranno intensificati soprattutto in questa giornata e riguarderanno i condomini privati".