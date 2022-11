Maltempo Salerno: allagamenti a Scafati, crolla impalcatura a Sarno A Cava de' Tirreni chiusa una strada per frana, massima allerta in Costiera Amalfitana

Torna l'allerta meteo e nel Salernitano si registrano nuovi danni e disagi. In Costiera Amalfitana, nel territorio comunale di Cetara, sono caduti alberi lungo la strada statale 163 Amalfitana. L'Anas ha disposto l'interruzione della viabilità che è stata ripristinata soltanto nel tardo pomeriggio. Sempre in Costiera Amalfitana si è verificato il cedimento di un masso sulla strada 366 Agerolina, tra Amalfi e Conca dei Marini.

Allagamenti nell'Agro Nocerino Sarnese: caos a Scafati

Allagamenti e disagi in tutto l'Agro Nocerino Sarnese: a Scafati si sono verificati allagamenti tra piazza Garibaldi e via Oberdan a causa dell'esondazione del Rio Sguazzatoio. Il sindaco Cristoforo Salvati chiederà lo stato di calamità naturale, come annunciato in in un post pubblicato sui social.

Una giornata senza tregua che ha visto impegnati Polizia municipale, vigili del fuoco e protezione civile in vari punti della città. Purtroppo il Rio Sguazzatorio è nuovamente esondato creando disastri. Stiamo lavorando per chiedere lo stato di calamità naturale affinché chi ha avuto danni possa trovare il giusto ristoro. Nel frattempo si lavora sul territorio. Abbiamo attivato il COC e le pompe idrofore di corso Trieste e via Terze sono ripartite consentendo di liberare la strada mentre via Longole è ancora in grosse difficoltà. Domani mattina, su nostro impulso, gli arbusti che ostacolano il deflusso delle acque nel Rio Sguazzatorio a Via Oberdan saranno rimossi dal consorzio di bonifica che sta anche caratterizzando i fanghi del Rio per procedere finalmente al dragaggio. Non ci arrendiamo e lavoreremo sodo per risolvere questo annoso problema. Ringrazio la polizia municipale e il comandante Salvatore Dionisio per l'immenso lavoro che stanno svolgendo, i vigili del fuoco, i dipendenti comunali impegnati sul territorio, l'associazione Avnet, il consigliere delegato alla protezione civile Antonio Carotenuto e l'assessore Daniela Ugliano.

Paura a Sarno: crolla un'impalcatura

A Sarno, invece, è crollata un'impalcatura in Corso Amendola. Fortunatamente non risultano persone ferite ma solo danni alle auto parcheggiate. Il sindaco Giuseppe Canfora, dopo aver convocato il Coc, ha invitato i cittadini a non uscire di casa a causa del forte vento che sta imperversando sulla città dei sarrastri. Al momento Corso Amendola risulta chiuso dall'incrocio di via Matteotti a Piazza Municipio.

Frana a Cava de' Tirreni

A Cava de' Tirreni si è verificato uno smottamento che ha costretto il sindaco Vincenzo Servalli a chiudere via Antonio Orilia - nella frazione Castagneto - nel tratto iniziale a partire da località Tengana. "Il limitato franamento verificatosi richiede la necessità di approfondimenti a monte dello stesso scoscendimento", ha spiegato il primo cittadino.