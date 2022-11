Garanzia Giovani, via i corsi gratuiti per conseguire la qualifica professionale L'iniziativa dell'Ente di formazione "Scuola nuova"

Scuola Nuova, Ente di Formazione Professionale Accreditato dalle Regioni Campania e Basilicata, con sedi operative in Salerno, Eboli, Policastro Bussentino, Lioni e Potenza si occupa di molteplici percorsi formativi autofinanziati e finanziati in riferimento ai settori Socio Sanitario, Estetica, Acconciatura, Assistenza Universitaria, Mondo Scuola, Preparazione Concorsi e molto altro ancora, rilasciando al termine di essi Certificazioni, Diplomi e Qualifiche Professionali Riconosciute e Valide in tutta la Comunità Europea per poi favorire, di seguito, l’inserimento degli allievi nel mondo del Lavoro (essendo l’Ente anche Agenzia Promozione Lavoro - APL).

In modo particolare Scuola Nuova sta promuovendo nell’ultimo periodo importanti percorsi formativi gratuiti rivolti a giovani neet/non neet di età compresa tra i 16 ed i 35 anni che risultino disoccupati ed iscritti al programma "Garanzia giovani" misura 2A. Avere un bagaglio culturale e personale che qualifichi e prepari i giovani al lavoro oggi come oggi è fondamentale! La formazione appunto è il migliore strumento che aiuta a restare al passo con i cambiamenti e ad avere più chances per ottenere il lavoro che si desidera.

Scuola Nuova, con il programma “Garanzia Giovani” offre diversi tipi di percorsi formativi totalmente gratuiti di Qualifica Professionale di 600 ore: Operatore Olistico, Operatore di Tatuaggio e Piercing, Acconciatore dello Spettacolo e Truccatore dello Spettacolo.

Questo tipo di Formazione si basa su obiettivi di crescita professionale, sulle potenzialità dell’individuo e nel contempo sul fabbisogno dell’intera comunità; serve appunto a sostenere i giovani inoccupati che hanno magari un titolo di studio debole, o hanno abbandonato gli studi prima di ottenere il diploma o hanno lasciato l’università oppure a causa di altre difficoltà. Si ricorda che per poter effettuare l’iscrizione ad uno dei percorsi gratuiti, la validità sarà esclusiva per coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti e che effettueranno la stessa entro e non oltre venerdì 9 dicembre 2022. Per avere maggiori informazioni contattare la segreteria: 0828 369024 - 342 6000109; segreteria@scuolanuova.com.