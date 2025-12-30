VIDEO | Lanci del sacchetto e bustoni abbandonati: ecco i cafoni dei rifiuti

Linea dura contro gli incivili della spazzatura. Da inizio anno il Comune di Eboli guidato dal sindaco Mario Conte ha intensificato l'attività di contrasto all'inquinamento.
Nei primi 9 mesi dell'anno sono state comminate 58 multe, ed altre sono scattate nelle ultime settimane.
Nell'ultima parte dell'anno la polizia locale ha installato anche delle fototrappole: 1071 le violazioni riscontrate per errato conferimento dei rifiuti, 271 cittadini sono già stati sanzionati.
Per sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di tenere comportamenti corretti, sui profili social dell'amministrazione è stato pubblicato un video che immortala i "cafoni" della differenziata, sorpresi ad inquinare il territorio.