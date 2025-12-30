VIDEO | Lanci del sacchetto e bustoni abbandonati: ecco i cafoni dei rifiuti

Il Comune pubblica un video che immortala l'abbandono della spazzatura in strada: scattano le multe

Eboli.  

Linea dura contro gli incivili della spazzatura. Da inizio anno il Comune di Eboli guidato dal sindaco Mario Conte ha intensificato l'attività di contrasto all'inquinamento. 

Nei primi 9 mesi dell'anno sono state comminate 58 multe, ed altre sono scattate nelle ultime settimane.

Nell'ultima parte dell'anno la polizia locale ha installato anche delle fototrappole: 1071 le violazioni riscontrate per errato conferimento dei rifiuti, 271 cittadini sono già stati sanzionati.

Per sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di tenere comportamenti corretti, sui profili social dell'amministrazione è stato pubblicato un video che immortala i "cafoni" della differenziata, sorpresi ad inquinare il territorio.

Ultime Notizie