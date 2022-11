Tragedia di Casamicciola, nessuna inaugurazione per le Luci d'Artista Il sindaco Napoli e l'assessore Ferrara hanno presentato la brochure con il calendario di eventi

Questa mattina a Palazzo di Città si è tenuta la presentazione della programmazione completa per la diciassettesima edizione di Luci d'Artista. Due giorni fa, il Sindaco Vincenzo Napoli, l'assessore al Turismo e alle Attività Produttive Alessandro Ferrara, accompagnati dal presidente del Consiglio Comunale Dario Loffredo, hanno presentato gli eventi organizzati insieme alle principali confederazioni del territorio (Confcommercio, Confesercenti e CNA, insieme alla Camera di Commercio di Salerno). Questa mattina è stata presentata la brochure con il corposo calendario di eventi che avrà luogo dal 2 dicembre 2022 fino al 29 gennaio 2023.

Nonostante sia stata confermata la data di accensione delle luci, l'Amministrazione ha deciso di non procedere con una vera e propria inaugurazione, in solidarietà con Ischia e con Casamicciola, la frazione colpita in maniera più intensa dai disastri provocati dal maltempo e dagli eventi franosi.

Tutti gli eventi in programma per la 17esima edizione di Luci d'Artista

Il titolo del cartellone di eventi è "Luce è Cultura". La brochure presentata questa mattina a Palazzo di Città inserisce la programmazione dei principali teatri del Comune di Salerno, dal Teatro Verdi (in piena stagione lirica), al Teatro Augusteo, passando per il Teatro Genovesi, il Teatro delle Arti e il Ghirelli (tra quelli principali). Non manca, inoltre, la programmazione della zona orientale, su cui spicca quella del Teatro Arbostella.

Spicca il gran numero di mostre in programma: dal 24 novembre al 15 gennaio torna la mostra d'arte presepiale presso Palazzo Piantanova. Dal 3 al 10 dicembre, a Palazzo Fruscione, si potranno visitare "Le stanze dell'Arte", manifestazione curata da Olga Marciano e Giuseppe Gorga, "binomio" associtao alla Biennale d'Arte Contemporanea di Salerno. Per l'intero mese di dicembre, presso il Museo Diocesano, verrà esposta la mostra Espressioni d'Arte, una mostra d'arte contemporanea itinerante giunta alla sua quinta edizione. E ancora, dal 3 all'11 dicembre presso Palazzo Genovese, torna "Luci in Avalon" di “Avalon Arte APS” di Salerno. Poi, dall'8 dicembre al 10 gennaio, sarà possibile visitare gli spazi del Complesso di San Michele. Immancabile il presepe dipinto di Mario Carotenuto, presso il Duomo di Salerno.

Gli eventi in collaborazione con le confederazioni

Tra gli eventi organizzati in collaborazoine con le confederazioni troviamo Fiabe d'Artista al Teatro Augusteo: una manifestazione perfetta per i bambini e che andrà in scena dal 23 dicembre al 6 gennaio. Poi, la rassegna Jazz in Luce in due date a Piazza Portanova, rispettivamente il 16 dicembre (Salerno Jazz Orchestra e Tony Momrelle) e il 30 dicembre (Dj set Alfonso Ventura + Casanova Swing Band). Ancora, ci sarà la Casa di Babbo Natale a cura della Confederazione dell'Artigianato e che si troverà sul Lungomare dal 10 dicembre al 6 gennaio e con possibilità di scattare una foto con Santa Claus durante i weekend. Per ultimo, arriva Natale Insieme, una piccola manifestazione fieristica che si svolgerà dal 6 dicembre all'8g ennaio, in maniera dislocata, tra Piazza Sant'Agostino e nello spiazzale a ridosso del Grand Hotel Salerno.