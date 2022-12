Lavori di riqualificazione dell'area dei prefabbricati di via degli Etruschi Prevista la rimozione delle strutture e la realizzazione di un centro di aggregazione

Consegnati questa mattina i lavori di riqualificazione dell'area dei prefabbricati in Via degli Etruschi, previsti nell'ambito del programma coordinato di interventi per la riqualificazione urbanistica ed ambientale e per la rivitalizzazione socio-culturale dei rioni collinari di Salerno.

Il programma dei lavori

Il programma, oltre agli interventi di pulizia dell'area e di rimozione delle strutture, prevede la realizzazione di un nuovo centro di aggregazione sociale e di una nuova piazza ed una nuova area di parcheggio nei pressi della stessa struttura, ed ancora la sistemazione a verde delle aree circostanti e degli accessi carrabili e pedonali.

Gli interventi, per un importo complessivo di 1.640.610mila euro, termineranno in circa 480 giorni.

Il Comune fa sapere che sarà un intervento di straordinario valore urbanistico e sociale in un'area nevralgica della città.