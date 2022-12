Si accendono le Luci d'Artista a Salerno: la città torna a brillare per Natale Al via la 17esima edizione della kermesse luminosa: ecco le installazioni

Salerno si illumina, ed è subito Natale. E' ufficialmente partita la 17esima edizione della kermesse luminosa divenuta fiore all'occhiello del cartellone di eventi della città. Tornano le Luci d'Artista.

Da oggi, 2 dicembre e fino al 29 Gennaio 2023, tutti i giorni a partire dalle ore 17, il corso principale, la villa comunale e le numerose piazze, dal centro alla zona orientale, si illumineranno con le magnifiche luminarie natalizie.

La città torna a brillare

Diversi i turisti che, nonostante la pioggia, erano in giro ed hanno quindi potuto apprezzare le tante installazioni.

L'accensione delle luci di oggi pomeriggio è però avvenuta senza alcuna inaugurazione ufficiale. Nessuna cerimonia in pompa magna in segno di rispetto per la tragedia di Ischia, così come deciso dall'amministazione comunale e annunciato nei giorni scorsi.

Tra grandi ritorni ci sono l'albero fiorito in piazza Flavio Gioia, che si ripresenta con un grande cielo stellato sopra, il grande albero di Natale, protagonista indiscusso di piazza Portanova, e gli animali mitologici nella Villa Comunale. Ma diversi sono anche i nuovi soggetti, come gli omini di marzapane in piazza Sant'Agostino, la grande stella dorata nella piazza di Pastena e l'albero della famiglia alla stazione.

Salerno torna così a brillare.