Animazione e laboratori per bambini ai gazebo di Salerno Pulita Spazio ai più piccoli nelle prossime due date dell'iniziativa di raccolta libri e piccoli Rae

L'iniziativa di raccolta di libri usati e piccoli Raee messa in campo da Salerno Pulita continua. In vista delle festività natalizie, la municipalizzata ha deciso di allietare l’attesa dei più piccoli per l’arrivo di Babbo Natale e della Befana.

Spazio ai più piccoli per le date del 7 dicembre al Parco Arbostella e del 5 gennaio in piazza San Francesco. Dalle ore 17 alle ore 20, oltre alla raccolta dei libri e dei piccoli Raee e alla consegna di sacchetti di carta per la raccolta della carta, al gazebo di Salerno Pulita ci saranno laboratori di animazione per bambini e la consegna di palloncini e zucchero filato.