Torna IlluminiAMO Salerno: si accendono 13 mila balconi in città Al via l'iniziativa da domani. Martedì 13 si ripete la magia del concerto sui ballatoi di via Velia

di Federica Inverso

"Manca solo la data dell’asta di beneficenza - dice l’ideatore Pippo Pelo - le magliette della terza edizione sono pronte".