Lavori per i parcheggi di Piazza Cavour fermi da mesi: Celano chiede chiarimenti "Non è tollerabile che nel cuore della città insistano cantieri che si aprono con date indefinite"

La realizzazione del nuovo parcheggio e dei box interrati in Piazza Cavour, sul Lungomare Trieste di Salerno, torna al centro delle polemiche. In una nuova interrogazione scritta, il consigliere comunale Roberto Celano chiede al sindaco Vincenzo Napoli chiarimenti in merito all'avanzamento dei lavori, essendo il cantiere fermo da mesi, e qual è la data prevista per il termine dell'opera.

L'interrogazione

Il capogruppo di Forza Italia, nella missiva, ricorda che "ormai da anni si è avviato l’iter per la realizzazione dei parcheggi di Piazza Cavour e svariati mesi fa, l’azienda appaltatrice ha aperto il cantiere ed avviato i lavori per l’edificazione del suddetto manufatto".

"Inopinatamente, i lavori si sono bloccati e sono ormai fermi da mesi, con nocumento per la viabilità della zona e per l’immagine della città", sottolinea Celano.

Qualche anno fa sulla questione fu sentito il responsabile del procedimento che, come ricorda il capogruppo di FI, sostenne che vi era "un problema per l’acquisizione dell’area su cui insistono i binari del treno, rassicurando sul fatto che la trattativa con RFI era in ogni caso in via di soluzione".

Per Celano "non può essere tollerabile che nel cuore della città insistano cantieri che si aprono con date indefinite (non esiste cartello che specifichi inizio e termine dei lavori), con nocumento per la vivibilità della zona e con danno d’immagine per Salerno".

Le richieste all'amministrazione

Il capogruppo di Forza Italia ha quindi indirizzato il documento al primo cittadino di Salerno per chiedere: