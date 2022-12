Record di presenze a Salerno per l'Immacolata: in migliaia per le Luci d'Artista Città gremita di turisti: prese d'assalto le vie del centro. Il sindaco: "Orgogliosi di Salerno"

Condividi









di Federica Inverso

In città un week end da tutto esaurito. Parcheggi pieni dal pomeriggio di oggi. Inevitabili i disagi alla circolazione con lunghe code