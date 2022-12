Distrutto lo spazio di bookcrossing nella Villa Comunale di Salerno La denuncia del giornalista Bojano: "Ma perché questa città non riesce a coltivare la bellezza?"

Ennesimo sfregio in città. E' stato distrutto lo spazio di bookcrossing installato nella Villa comunale di Salerno. Un angolo di cultura voluto alcuni anni fa dall’artista e promotrice culturale Olga Marciano. A denunciare quando accaduto il giornalista salernitano Gabriele Bojano.

La denuncia

Uno spazio è stato già più volte vittima di vandalismo ed ora "ha subito l’ennesimo atto, quello più crudele, che ha praticamente distrutto l’installazione che in tanti avevano scoperto per accompagnare verso una seconda vita i propri vecchi libri", denuncia il giornalista Gabriele Bojano.

"Ma perché questa città non riesce a coltivare la bellezza? Lancio un appello a quanti come me sono indignati e delusi: perché non proviamo ancora una volta a far vincere il buon senso e il buon gusto? Perché il bookcrossing non diventa una sfida intelligente per il nostro futuro e quello dei nostri figli? Sarebbe bello che qualcuno, un imprenditore in vena di mecenatismo, una fondazione o un istituto bancario, prendesse a cuore lo spazio distrutto in Villa Comunale ma che nel contempo, d’intesa con il Comune, ne aprisse tanti altri simili negli altri parchi cittadini. Una vera e propria rete di bookcrossing per comprendere il valore del libro fin da piccoli. La cultura ha bisogno di rigenerarsi e questo ne sarebbe un bellissimo esempio. Illuminante, direi. Voi che ne pensate?", l'appello.